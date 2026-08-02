सर्वोदय विद्यालयो के प्रधानाचार्यों को पद मिला वेतन नहीं

-सीधे प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत कर दिए गए गए थे प्रवक्ता -शासन ने उप प्रधानाचार्य

लखनऊ। विशेष संवाददााता

समाज कल्याण विभाग के आधीन संचालित आश्रम पद्धति जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के नियम विरुद्ध हुए पदोन्नति का मामला फंस गया है। शासन ने प्रवक्ता से सीधे प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किए गए शिक्षकों को पदनाम तो दे दिया लेकिन ग्रेड पे (वेतन) नहीं दिया। पूर्व में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में लिए गए निर्णय रद्द कर दिया है। प्रभावित शिक्षक और शासन दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

पदोन्नति का मुद्दा प्रदेश में सचालित 101 जय प्रकाश नरायण सर्वोदय विद्यालयों आयोग से प्रवक्ता पद पर भर्ती हुई थी। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा नियमावली तथा बीच में समयबद्ध वेतनमान भी दिया जाना जरूरी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में करीब 100 प्रवक्ताओं को डीपीसी के बाद प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत कर दिया गया। मामला शासन के संज्ञान में आने के बाद शासन सक्रिय हुआ और डीपीसी में लिए गए फैसले निरस्त कर दिए।

हाईकोर्ट का आदेश प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट शासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इससे पहले नवंबर 2023 में वित्त विभाग के साथ हुई बैठक में तय किया गया था कि प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के बीच उप प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाए। वेतनमान 4800 और 7600 के बीच दो ग्रेड पे (5400 और 6600) और होते हैं। इसके बाद भी पदोन्नति का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया। शासन ने आपत्ति जताई कि सीधे 7600 का ग्रेड पे कैसे दिया जा सकता है।

शासन का रुख उधर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रधानाचार्य पद पदनाम तो दे दिया गया लेकन 7600 ग्रेड पे नहीं दिया गया। प्रभावित शिक्षक और शासन दोनों सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। शासन के सूत्रों का कहना है कि डीपीसी में नियम विरुद्ध प्रमोशन हुए थे। कई तो तय सेवा शर्तें भी नहीं पूरी करते थे। कुछ को पांच वर्ष की सेवा में ही पदोन्नत कर दिया गया था। कैसे दो ग्रेड पे को दरकिनार कर अधिकतम ग्रेड पे 7600 दिया जा सकता है। पदोन्नति का मामला फंसने के बाद शासन ने उप प्रधानाचार्य पद सृजित कर दिया है। इसका ग्रेड पे 5400 है और इसी हिसाब से वेतन भुगतान भी किया जा रहा है।

सेवा नियमावली की तैयारी तैयार हो रही सेवानियमावली

सर्वोदय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की कोई सेवा नियमावली भी नहीं थी। शासन स्तर पर अब सेवा नियमावली तैयार की जा रही है। इसमें वेतनमान से लेकर प्रमोशन तक के प्रावधान किए जा रहे हैं। राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक सेवा नियमावली की कुछ शर्तें शामिल की जा रही हैं।

संविदा शिक्षकों की भर्ती अब संविदा शिक्षक की ही तैनाती

सर्वोदय विद्यालयों में अब स्थायी शिक्षक की तैनाती नहीं की जा रही है। संविदा के भरोसे काम चलाया जा रहा है। संविदा शिक्षक जितनी क्लास लेते हैं उसी हिसाब से उन्हें भुगतान किया जाता है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के लिए मानदेय की दर अलग-अलग है।

जांच की स्थिति जांच अब तक लंबित

इस मामले को शासन ने भी गंभीरता से लिया। मुख्यालय में तैनात उप निदेशक जे राम के खिलाफ जांच बैठा दी। जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। जांच टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब तक आरोप पत्र तक जारी नहीं किया जा सका।