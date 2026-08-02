अंजना वर्मा बनीं जीजीआईसी अयोध्या की प्रधानाचार्या
उत्तर प्रदेश में रामपुर सकरवारी की प्रधानाचार्या अंजना वर्मा का स्थानांतरण जीजीआईसी अयोध्या में किया गया है। समूह ख में प्रमोट होने के बाद उन्होंने रामपुर में कार्यभार ग्रहण किया था। अब शासन ने उनकी नई तैनाती की घोषणा की है, जिस पर विद्यालय के शिक्षकों ने खुशी जताई है।
अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ सेवा समूह ख में प्रोन्नत होने के बाद राजकीय बालिका हाईस्कूल रामपुर सकरवारी की प्रधानाचार्या अंजना वर्मा का पदस्थापन जीजीआईसी अयोध्या के पद पर हुआ है। बीते दिनों समूह ख में प्रोन्नत होने के बाद उन्होंने रामपुर सकरवारी में ही प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कर दिया था। इसी बीच अब शासन ने उनकी नवीन तैनाती जीजीआईसी अयोध्या के पद पर कर दी है। प्रमोशन के बाद पदस्थापन आदेश आने पर विद्यालय के शिक्षकों ने खुशी जताई है। अंजना वर्मा इससे पहले जीजीआईसी अकबरपुर और आलापुर में भी कार्यरत रहीं।
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