संस्कारों की थाती को संजोकर रखना है: प्रो सच्चिदानन्द जोशी
झांसी। प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद प्रो. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि हमें अपनी परंपरा, संस्कार और संस्कृति को बिना किसी न्यूनता बोध या संकोच के आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यह बात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में कही। कुलपति प्रो पाण्डेय ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया।
झांसी। प्रख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद प्रो. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि हमें अपनी परंपरा, संस्कार और संस्कृति को बिना किसी न्यूनता बोध या संकोच के आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपने संस्कारों की थाती को संजोकर रखना है तभी भारतीय ज्ञान परंपरा आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह बात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त सम्मान समारोह उद्घाटन सत्र कही। प्रो जोशी ने कहा कि जो राष्ट्र अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कैसे मिलेगी। प्रो. जोशी ने तमसो मा ज्योतिर्गमय मंत्र से अपने उद्बोधन का श्रीगणेश किया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मैथिलीशरण गुप्त शेक्सपियर, टालस्टाय,मोजार्ट आदि से किसी मायने में कम हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बाहर जाते हैं तो वहां के महापुरुषों का गांव देखते हैं टिकट लेकर। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को मैथिलीशरण गुप्त की नगरी चिरगांव का अवलोकन करना चाहिए.
ज्ञान परंपरा की महत्ता
प्रो जोशी ने बताया कि मेरे बचपन का बड़ा-सा हिस्सा बुंदेलखंड में बीता है। ऐसे में इसकी विशिष्टताओं से परिचित हूं। उन्होंने कहा कि ज्ञान परंपरा के अवयव विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक परिवेश की ऊष्मा को भी ज्ञान परंपरा का अवयव बताया। उन्होंने कहा कि नानी,दादी की कहानियां भी ज्ञान परंपरा का अंश है। उन्होंने गुप्त जी की भारत भारती का जिक्र करते हुए कहा कि जो चिंता उसमें व्यक्त की गई वो आज के समाज की भी है। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना होगा कि डिजिटल तकनीक के कारण हमारी रचनाधर्मिता तो खतरे में नहीं पड़ रही है.
सम्मान समारोह का आयोजन
कुलपति प्रो पाण्डेय ने मुख्य अतिथि, सारस्वत अतिथि, विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सुमित कुमार मिश्रा की पुस्तक नवभारत का न्याय दर्शन का भी लोकार्पण किया गया।
प्रश्न और उत्तर
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