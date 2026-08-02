अयोध्या धाम की यात्रा पूरी कर सकुशल लौटे 51 श्रद्धालु
ग्राम चकिया से मौनी बाबा सेवा दल के 51 श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम की सफल धार्मिक यात्रा पूरी की। उन्होंने हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि और अन्य प्रमुख स्थलों पर दर्शन किए। यात्रा में भक्ति और एकता का माहौल बना रहा। संतोष पांडेय ने धार्मिक यात्राओं को समाज में आस्था और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ाने वाला बताया।
करंडा। ग्राम चकिया से मौनी बाबा सेवा दल की ओर से अध्यक्ष संतोष पांडेय के नेतृत्व में अयोध्या धाम गए 51 श्रद्धालुओं का दल धार्मिक यात्रा पूर्ण कर सकुशल वापस लौट आया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि, सीता रसोई, जटायु किला, दशरथ महल सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन-पूजन कर भगवान श्रीराम और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरी यात्रा के दौरान "जय श्रीराम" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। यात्रा के सफल आयोजन में रामलीला समिति चकिया के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा। समाजसेवी संतोष पांडेय ने कहा कि ऐसी धार्मिक यात्राएं समाज में आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करती हैं।
ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यात्रा को सफल और प्रेरणादायक बताया तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।
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