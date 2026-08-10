डॉ. चंद्रप्रभा मदान रामायणी सम्मान के लिए चयनित

- रामचरितमानस के 1184 पृष्ठों का 154 पृष्ठों में किया लघु रूप, सात दशक से रामायण गायन और प्रचार में जुटी हैं डॉ. मदान

गुरुग्राम, साक्षी रावत। रामचरितमानस के अध्ययन, गायन और प्रचार-प्रसार को जीवन का हिस्सा बना चुकीं गुरुग्राम निवासी वरिष्ठ संस्कृत विदुषी एवं रामायण गायिका डॉ. चंद्रप्रभा मदान को प्रतिष्ठित रामायणी सम्मान के लिए चुना गया है। राम भक्ति साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनके करीब सात दशक लंबे योगदान को देखते हुए यह सम्मान उन्हें 19 अगस्त को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर होने वाले इस समारोह का आयोजन रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से भारतीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से किया जा रहा है。

इस वर्ष का चयन इस वर्ष देशभर से अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 28 व्यक्तित्वों का सात श्रेणियों में चयन किया गया है। इनमें डॉ. चंद्रप्रभा मदान का चयन रामायण गायन, साहित्य, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में उनके दीर्घकालीन योगदान के लिए हुआ है। सम्मान की घोषणा के बाद गुरुग्राम में उनके परिवार, परिचितों और रामभक्तों में खुशी का माहौल है।

डॉ. मदान की उपलब्धियाँ डॉ. मदान की खास उपलब्धियों में 1184 पृष्ठों वाली श्रीरामचरितमानस का 154 पृष्ठों में लघु रूप तैयार करना शामिल है। इसका उद्देश्य रामचरितमानस के विस्तृत स्वरूप को अपेक्षाकृत कम समय में पढ़ने और समझने योग्य बनाना रहा है। संस्कृत और रामायण साहित्य पर उनकी गहरी पकड़ के चलते उन्होंने रामचरितमानस के साथ-साथ भक्ति साहित्य और विनय पत्रिका के पदों को भी अपने गायन और व्याख्यान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। वह पिछले करीब सात दशकों से धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंचों पर रामचरितमानस का गायन और रामायण पाठ करती आ रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों में भी उन्होंने रामायण पाठ, प्रवचन और रामायण संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति और रामभक्ति साहित्य का प्रचार किया है। हॉलैंड, लंदन और न्यूयॉर्क सहित कई स्थानों पर उनके कार्यक्रम हो चुके हैं।

सिंध में जन्म, परिवार से मिले रामभक्ति के संस्कार डॉ. चंद्रप्रभा मदान का जन्म सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। रामभक्ति और धार्मिक संस्कार उन्हें अपने पितृकुल से मिले। बाद में ससुराल पक्ष में भी रामचरितमानस के प्रति यही आस्था बनी रही। परिवार में नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करने की परंपरा रही है। इसी वातावरण ने उनके जीवन में रामायण साहित्य को केवल धार्मिक पाठ तक सीमित न रखकर अध्ययन, गायन और समाज तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। रामायण और संस्कृत के क्षेत्र में उनके योगदान को इससे पहले भी कई मंचों पर सम्मान मिल चुका है। वर्ष 2023 में महिला दिवस के अवसर पर उन्हें तत्कालीन हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा दिल्ली संस्कृत अकादमी और राष्ट्रीय संस्कृत अकादमी की ओर से भी उन्हें सम्मान प्राप्त हो चुका है। वरिष्ठ नागरिक सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कार भी उनके नाम हैं। रामचरितमानस के साथ-साथ डॉ. मदान विनय पत्रिका के भक्ति गीतों के गायन में भी पारंगत हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से रामायण साहित्य और उससे जुड़े ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विषयों को व्यापक स्तर पर सामने लाने के लिए भी काम किया जा रहा है।