Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मालदा मंडल में आयोजित समारोह में एडीआरएम ने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

जमालपुर में पूर्व रेलवे मालदा मंडल द्वारा मुंशी प्रेमचंद जयंती और राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में हिंदी के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्टता के लिए रेलकर्मियों को सम्मानित किया गया। जमालपुर और मुंगेर के कर्मियों ने पुरस्कार जीते, जिसमें संजीव कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

मालदा मंडल में आयोजित समारोह में एडीआरएम ने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए पुरस्कार

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।पूर्व रेलवे मालदा मंडल के सभागार में मुंशी प्रेमचंद जयंती एवं राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) अमरेंद्र कुमार मौर्य एवं अन्य अधिकारियों ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की 'शब्दों की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के आधार वर्ष 2025-26 के तहत जमालपुर और मुंगेर के रेलकर्मियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सम्मान हासिल किया।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र की 146 वीं जयंती मनी

प्रतियोगिता में जमालपुर के स्टेशन मास्टर संजीव कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं मुंगेर के स्टेशन मास्टर रविंद्र कुमार शर्मा, मुंगेर स्टेशन अधीक्षक राजीव कुमार, रतनपुर स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार, जमालपुर स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार तथा बाराप्लासी स्टेशन मास्टर राज किशोर कुमार ने तृतीय स्थान हासिल कर मंडल का गौरव बढ़ाया। सभी विजेताओं को एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया।मौके पर राजभाषा अधिकारी आयुष बेहरा, वरीय अनुवादक इंद्र ज्योति एवं विद्यासागर सहित मंडल के कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व रेलवे डीजल शेड, जमालपुर के कर्मचारियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जेई सुबास चंद्र पाठक, ब्रजेश कुमार एवं सुमन (टेक्नीशियन) को राजभाषा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सुबास चंद्र पाठक और ब्रजेश कुमार ने मुख्यालय स्तर पर आयोजित टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त कर जमालपुर का नाम रोशन किया। सीनियर डीएमई केके दास ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को बधाई दी है।

ये भी पढ़ें:प्रेमचंद भारतीय साहित्य के पथ प्रदर्शक
ये भी पढ़ें:मुंशी प्रेमचंद जयंती पर साहित्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Jamalpur Munger News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।