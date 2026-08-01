मालदा मंडल में आयोजित समारोह में एडीआरएम ने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए पुरस्कार

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।पूर्व रेलवे मालदा मंडल के सभागार में मुंशी प्रेमचंद जयंती एवं राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) अमरेंद्र कुमार मौर्य एवं अन्य अधिकारियों ने मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस अवसर पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की 'शब्दों की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के आधार वर्ष 2025-26 के तहत जमालपुर और मुंगेर के रेलकर्मियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सम्मान हासिल किया।

प्रतियोगिता में जमालपुर के स्टेशन मास्टर संजीव कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं मुंगेर के स्टेशन मास्टर रविंद्र कुमार शर्मा, मुंगेर स्टेशन अधीक्षक राजीव कुमार, रतनपुर स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार, जमालपुर स्टेशन अधीक्षक दीपक कुमार तथा बाराप्लासी स्टेशन मास्टर राज किशोर कुमार ने तृतीय स्थान हासिल कर मंडल का गौरव बढ़ाया। सभी विजेताओं को एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य ने प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया।मौके पर राजभाषा अधिकारी आयुष बेहरा, वरीय अनुवादक इंद्र ज्योति एवं विद्यासागर सहित मंडल के कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व रेलवे डीजल शेड, जमालपुर के कर्मचारियों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जेई सुबास चंद्र पाठक, ब्रजेश कुमार एवं सुमन (टेक्नीशियन) को राजभाषा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विशेष रूप से सुबास चंद्र पाठक और ब्रजेश कुमार ने मुख्यालय स्तर पर आयोजित टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त कर जमालपुर का नाम रोशन किया। सीनियर डीएमई केके दास ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को बधाई दी है।