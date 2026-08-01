मुंशी प्रेमचन्द साहित्य पर हुआ संवाद
अल्मोड़ा में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का थीम था ‘प्रेमचंद की कहानियां आज के समाज में कहां दिखाई देती हैं’। इसमें युवाओं के बीच उनके साहित्य पर चर्चा की गई और सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया गया।
अल्मोड़ा। मुंशी प्रेमचन्द की जयंती पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उनके साहित्य पर आज के दौर में युवाओं के बीच चर्चा हुई। कार्यक्रम का थीम ‘प्रेमचंद की कहानियां आज भी हमारे समाज में कहां-कहां दिखाई देती हैं, वे किन रूपों में हमारे सामने उपस्थित हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर हम समाज में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं’ रहा। यहां डॉ पूरन, डॉ आस्था, जगदीश भंडारी, संदीप नयाल आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें