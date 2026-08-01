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मुंशी प्रेमचन्द साहित्य पर हुआ संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का थीम था ‘प्रेमचंद की कहानियां आज के समाज में कहां दिखाई देती हैं’। इसमें युवाओं के बीच उनके साहित्य पर चर्चा की गई और सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया गया।

मुंशी प्रेमचन्द साहित्य पर हुआ संवाद
मुंशी प्रेमचन्द साहित्य पर हुआ संवाद

अल्मोड़ा। मुंशी प्रेमचन्द की जयंती पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उनके साहित्य पर आज के दौर में युवाओं के बीच चर्चा हुई। कार्यक्रम का थीम ‘प्रेमचंद की कहानियां आज भी हमारे समाज में कहां-कहां दिखाई देती हैं, वे किन रूपों में हमारे सामने उपस्थित हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर हम समाज में क्या सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं’ रहा। यहां डॉ पूरन, डॉ आस्था, जगदीश भंडारी, संदीप नयाल आदि थे।

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