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सुपौल : प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की सफलता को लेकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सरायगढ़ में बिहारी गुरमैता उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने इस शिक्षण पद्धति के लाभों को स्पष्ट किया और नवाचार आधारित शिक्षण अपनाने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

सुपौल : प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की सफलता को लेकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित

सरायगढ़, निज संवाददाता। बिहारी गुरमैता उच्च माध्यमिक विद्यालय, भपटियाही में बुधवार को प्रखंड स्तरीय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय समीक्षा सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक के प्रधानाध्यापक तथा गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों ने भाग लिया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रशिक्षक प्रमोद रंजन एवं चंदन कुमार ने प्रोजेक्ट आधारित एवं प्रयोग आधारित शिक्षण पद्धति के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी समझ विकसित होती है और वास्तविक तथा प्रभावी अधिगम सुनिश्चित होता है।

प्रशिक्षकों ने बताया कि मध्य विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के तकनीकी सहयोग से प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण को शत-प्रतिशत सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यालयों में नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को अपनाने और विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षा से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विनायक प्रसाद यादव, कृष्ण भूषण मंडल, उपेंद्र कुमार, अमर सहनी, ब्रह्मानंद मंडल, कपिल कुमार मेहता, रेणु कुमारी, संतोष कुमार साहू, कमल कुमार मेहता, परशुराम कुमार, प्रेमलाल मेहता, वंदना कुमारी, प्रमोद यादव, विकास कुमार, सुचिंद्र कुमार, रिचा कुमारी, ललिता कुमारी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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