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प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें पशुपालक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना में उन पशुपालकों को सम्मानित किया जाता है, जो अपनी गायों से एक दिन में आठ लीटर से अधिक दूध प्राप्त करते हैं। ये पशुपालक प्रशस्ति पत्र और 10 से 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करें पशुपालक

प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना में पशुपालकों का सम्मान होता है प्रशस्ति पत्र के साथ 10 से 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि उन पशुपालकों को मिलता है, जिनकी गाय एक दिन में आठ लीटर से अधिक दूध देती है। ऐसे पशुपालक आवेदन कर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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