आकांक्षात्मक विकासखंडों के सभी 50 इंडिकेटर्स में करें सुधार: डीएम
बांदा में विकासखंड बबेरू और बिसंडा की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के 50 इंडिकेटर्स की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में सुधार लाएं और डेटा का सत्यापन सुनिश्चित करें।
बांदा। आकांक्षात्मक विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड बबेरू एवं बिसंडा की प्रगति की समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अमित आसेरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नीति आयोग द्वारा निर्धारित 50 इंडिकेटर्स के अंतर्गत 5 प्रमुख थीमों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध विभाग, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक विकास की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जिन इंडिकेटर्स में जनपद का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है, उनमें तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करते हुए अगली समीक्षा बैठक तक ठोस प्रगति सुनिश्चित की जाए।जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में डेटा का शत-प्रतिशत सत्यापन, नियमित स्थलीय निरीक्षण एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा संकलन सुनिश्चित किया जाए।
बबेरू विकासखंड की स्वास्थ्य संबंधी रैंकिंग संतोषजनक नहीं है, इसमें सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग लक्ष्य के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराई जाए। बिसंडा विकासखंड में टीबी से हुई सभी मौतों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नमामि गंगे कार्यक्रम की समीक्षा में भू-जल संबंधी रैंकिंग में गिरावट पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि कितने तालाब भरे गए तथा जल संरक्षण के लिए कितने नए तालाब विकसित किए गए, इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
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