फाइलेरिया नियंत्रण अभियान से राहत, लक्षण वाले मरीजों में आई कमी
फतेहपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का असर दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जागरूकता, सर्वे व दवा वितरण के कारण गंभीर लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। 2026 में फाइलेरिया के 4772 मरीज दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें दवा प्रदान कर रहा है।
फतेहपुर। दोआबा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का असर धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि लगातार चल रहे जनजागरूकता अभियान, नाइट ब्लड सर्वे, दवा वितरण और समय पर इलाज के कारण फाइलेरिया के गंभीर लक्षण वाले मरीजों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में करीब दस गुना तक कमी आई है। वहीं स्क्रीनिंग और सर्वे के दायरे के विस्तार से संक्रमित मरीजों की पहचान लगातार बढ़ रही है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जिले में फाइलेरिया के 4772 मरीज दर्ज किए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2025 में 4737, वर्ष 2024 में 4818 और वर्ष 2023 में 4673 मरीज चिन्हित किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि यह आंकड़े सर्वे और स्क्रीनिंग में मिलेinfected मरीजों के हैं। हाथीपांव जैसे गंभीर लक्षण विकसित करने वाले मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें दवा उपलब्ध करा रहा है। जिन लोगों में संक्रमण है लेकिन लक्षण नहीं हैं। उन्हें दवा देकर संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिन मरीजों में हाथ, पैर या अंडकोष में सूजन जैसे लक्षण विकसित हो चुके हैं उन्हें नियमित उपचार, व्यायाम और साफ-सफाई अपनाने की सलाह दी जा रही है।
सामुदायिक उपाय
कोट-
सामूहिक दवा सेवन अभियान में पूरा सहयोग करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं और फाइलेरिया के किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं। जनसहभागिता और समय पर उपचार से इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।
कीर्ति रंजन, जिला मलेरिया अधिकारी
सामान्य प्रश्न
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