अगस्त में करें धारीदार तोरई की खेती,कमाएं प्रित एकड़ 80 हजार

झांसी,संवाददातायिद आगामी समय में सब्जी से िकसान एकएकड़ में 80 हजार रुपए तक कमाना चाहते है तो वह धारीदार तोरई की खेती को चुन सकते है। इससे वह खासा मुना

झांसी। आगामी समय में सब्जी से िकसान एकएकड़ में 80 हजार रुपए तक कमाना चाहते है तो वह धारीदार तोरई की खेती को चुन सकते है। इससे वह खासा मुनाफा कमाएंगे। रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. सुशील कुमार सिंह ने किसानों को अगस्त माह में धारीदार तोरई की खेती अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि यह कम लागत में अधिक लाभ देने वाली महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती कर किसान बेहतर गुणवत्ता के फल प्राप्त करने के साथ प्रति एकड़ 80 हजार से 1 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। डॉ. सिंह ने बताया कि धारीदार तोरई पोषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। इसमें आहार रेशा (फाइबर), विटामिन-ए, विटामिन-सी, विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स (विशेषकर फोलेट), पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, मैंगनीज तथा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र बेहतर रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा स्वास्थ्य को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

बुवाई का सही समय उन्होंने बताया कि अगस्त माह धारीदार तोरई की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान मेडों पर इसकी बुवाई करें तथा बेहतर गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन के लिए मचान (ट्रेलिस) विधि अपनाएं। बुवाई से पहले प्रति एकड़ 50 से 60 कुंतल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिला दें। एक एकड़ क्षेत्र के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है।

कृषि प्रबंधन पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 से 3 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखने से पौधों का समुचित विकास होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। डॉ. सिंह ने किसानों को काशी शिवानी, काशी नंदा, पूसा नसदार, अर्का सुजाता तथा सतपुतिया जैसी उन्नत किस्मों की खेती करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फसल में माहू (एफिड) कीट का प्रकोप दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में कंडे की राख का छिड़काव लाभकारी रहता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल का 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करें।

उत्पादन का समय उन्होंने बताया कि बुवाई के लगभग 35–40 दिन बाद फूल आने लगते हैं तथा 55 से 60 दिन बाद फल तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने पर किसान प्रति एकड़ 60 से 70 कुंतल तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता और उचित बाजार मूल्य मिलने पर धारीदार तोरई की खेती से 80 हजार से 1 लाख रुपये तक का लाभ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।