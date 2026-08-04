डीडीयू : समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष बनीं प्रो. सुभी धुसिया
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रो. सुभी धुसिया को विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया। इनके पास 25 वर्षों का अनुभव है और वे पहले भी विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका लक्ष्य विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है।
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र की प्रो. सुभी धुसिया को विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंगलवार को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रो. सुभी धुसिया को वरिष्ठता के चक्रानुक्रम में तीन वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जुलाई 2023 से एक फरवरी 2024 तक विभागाध्यक्ष रही हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रतिष्ठा के अनुरूप विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेंगी। प्रो. सुभी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। वर्ष 2001 में विश्वविद्यालय में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुई थीं। उनके पास समाजशास्त्री के रूप में अध्यापन और शोध का करीब 25 वर्षों का अनुभव है।
उनकी छह किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा देश-विदेश के विभिन्न जर्नल्स में उनके 25 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।यूजीसी की ओर से प्रतिष्ठित नेशनल रिसर्च अवार्ड समेत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। प्रो. सुभी के मार्गदर्शन में नौ शोधार्थियों ने शोध कार्य पूर्ण किया है और वर्तमान में सात शोधार्थी शोधरत हैं। उनके विभागाध्यक्ष बनने पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
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