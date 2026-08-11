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बीटेक छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी एमएनएनआईटी का प्रोफेसर गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) की एक बीटेक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर सौगत राय को शिवकुटी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने छात्रा को घर बुलाया और दुष्कर्म किया। पुलिस छात्रा का बयान और मेडिकल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

बीटेक छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी एमएनएनआईटी का प्रोफेसर गया जेल

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) की बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी प्रोफेसर सौगत राय को शिवकुटी पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। आरोप है कि प्रोफेसर ने पढ़ाई के बहाने घर बुलाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस छात्रा का बयान और मेडिकल जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के अनुसार, ओडिशा निवासी छात्रा ने तहरीर में आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसके पिता, मां और बहन यहां आए थे। उसी समय एमएनएनआईटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर सौगत राय से मुलाकात हुई। छात्रा की मां ने प्रोफेसर से पढ़ाई में सहायता करने का आग्रह किया था।

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सभी लोग प्रोफेसर के घर पर डिनर के लिए गए। इसके बाद आरोपी प्रोफेसर छात्रा को अपने आवास पर पढ़ाने के लिए बुलाने लगा। आरोप है कि छह अगस्त को माता-पिता के वापस जाने पर आरोपी ने स्नैपचैट के माध्यम से बातचीत शुरू की। वह आपत्तिजनक बातें भी करने लगा। जबकि नौ अगस्त की दोपहर करीब एक बजे प्रोफेसर सौगत राय ने छात्रा को अपने कमरे में पढ़ने के लिए बुलाया। उसी समय दोनों हाथ पकड़ लिया और फेल करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। शिवकुटी थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी सौगत राय मूलरूप से कोलकाता के कृष्णापुर थाना प्रफुल्ल कानन जनपद उत्तरी 24 परगना का निवासी है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। छात्रा का बयान और मेडिकल कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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