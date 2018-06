'डांसर अंकल' को विदिशा नगर निगम ने अपना ब्रैंड एंबेसडर बनाया

गोविंदा जैसे डांस मूव्स से लाखो दिलों पर छाने जाने वाले 'डांसकर अंकल' यानी संजीव श्रीवास्तव को विदिशा नगर निगम ने अपना ब्रैंड एंबेसडर नियुक्त कर दिया है। 46 साल की उम्र में भी संजीव अंकल ने 'खुदगर्ज' फिल्म के 'आप के आ जाने से गाने' पर जिस अदा और मूव्स के साथ डांस किया है, उन्होंने लाखों लोगों को अपना दिवाना बना दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी डांसर अंकल की तरीफ की है। शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि हमारे विदिशा के भोपाल में कार्यरत प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव जी की जिंदादिली ने पूरे देश में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। मानो या ना मानो मध्यप्रदेश के पानी में कुछ तो खास बात है।

बता दें कि संजीव श्रीवास्तव भोपाल के पास विदिशा के रहने वाले हैं जो की फिलहाल भाभा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्हें प्यार से लोग डब्बू अंकल कहते हैं। अंकल का कहना है कि उन्हें डांस करने का शौक बचपन से ही है और वे कई डांस प्रतियोगिता में भाग लेते रहते हैं और पुरस्कार भी जीतते हैं। उन्हें डांस करने की प्रेरणा मिथुन चक्रवर्ती से मिली है। संजीव ने बताया कि यह वीडियो 12 मई का है उन्होंने यह डांस अपने साले की शादी में किया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद से उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें खूद सराहा।

Professor Sanjeev Srivastava whose dancing video went viral on social media, has been appointed as the brand ambassador by #Vidisha Municipal Corporation #MadhyaPradesh (File pic) pic.twitter.com/SyD3htC4uf