चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता बने डा. हरिशंकर
फोटो 09- डा. हरिशंकर। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता बने डा. हरिशंकर चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता बने
अतर्रा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में रेलवे क्वार्टर ग्राम अनथुआ तहसील अतर्रा निवासी प्रोफेसर डॉ हरिशंकर कुशवाहा को विश्वविद्यालय द्वारा डीन ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात प्रभारी अधिष्ठाता कृषि संकाय मनोनीत किया गया है। जिससे उनके मित्र गणों एवं क्षेत्र के चिर- परिचित लोगों के बीच खुशी का माहौल छाया हुआ है सभी लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाई दी है।
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