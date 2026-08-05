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सीयूएसबी के प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत के सदस्य निर्वाचित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह को 2026 के लिए एनएएसआई का सदस्य चुना गया है। उन्हें जल संसाधन, भू-स्थानिक अनुप्रयोगों एवं भू-जोखिम में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। इस सफलता पर सीयूएसबी के कुलपति एवं अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है।

सीयूएसबी के प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत के सदस्य निर्वाचित
सीयूएसबी के प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत के सदस्य निर्वाचित

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) के भूविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत (नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़, इंडिया - एनएएसआई) का सदस्य चुना गया है। देश की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमियों में से एक एनएएसआई की सदस्यता का यह विशिष्ट सम्मान उन्हें जल संसाधन, भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) अनुप्रयोगों तथा भू-जोखिम (जियोहैज़र्ड्स) के क्षेत्रों में उनके निरंतर एवं महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि पर सीयूएसबी के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह, कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार राणा तथा विश्वविद्यालय एवं विभाग के अन्य संकाय सदस्यों ने प्रो. सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।प्रो.

प्रफुल्ल कुमार सिंह का एनएएसआई की सदस्यता के लिए चयन उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार तथा शैक्षणिक नेतृत्व का प्रमाण है। यह उपलब्धि सीयूएसबी के लिए भी अत्यंत गौरव का विषय है और इससे विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यह प्रतिष्ठित सम्मान सीयूएसबी के समस्त शैक्षणिक समुदाय के सामूहिक प्रयासों को रेखांकित करता है तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और युवा शोधकर्ताओं को समाज एवं राष्ट्र के हित में प्रभावी अनुसंधान और नवाचार की दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

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