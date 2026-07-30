प्रो डॉ नागेश्वर साव बने आरलाल कॉलेज तदर्थ समिति के शिक्षक प्रतिनिधि
- एकमात्र नामांकन होने पर 15 शिक्षकों के बीच निर्विरोध चुने गएनिर्विरोध निर्वाचित होने के बाद प्रमाण पत्र लेते हुए प्रो नागेश्वर साव
लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आरलाल कॉलेज में बुधवार को तदर्थ समिति के शिक्षक प्रतिनिधि पद के लिए आयोजित चुनाव में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रो डॉ नागेश्वर साव निर्विरोध निर्वाचित हुए। कॉलेज के 15 शिक्षकों में शिक्षक प्रतिनिधि के लिए केवल उनका ही नामांकन प्राप्त होने के कारण उन्हें निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। चुनाव की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सह चुनाव प्रवेक्षक प्रो डॉ आनंदी कुमार की देखरेख में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।
निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन
वहीं आरलाल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सह निर्वाची पदाधिकारी प्रो डॉ प्रभात कुमार ने निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करते हुए प्रो डॉ नागेश्वर साव के निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत किया। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने नागेश्वर साव को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना दिया। प्रो देवानंद साहू, प्रो उमेश पंडित, प्रो अजय कुमार, प्रो प्रभात रंजन, प्रो महबूब आलम, प्रो गोरेलाल एवं प्रो वीर मनोहर ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव और नेतृत्व का लाभ कॉलेज के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विकास में मिलेगा। नागेश्वर साव ने सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी के सहयोग से शिक्षकों के हितों की रक्षा व महाविद्यालय के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे।
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