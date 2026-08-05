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शिक्षाविद् डॉ. कन्हैया बहादुर का निधन, शिक्षा जगत में शोक की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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पेज-युवा के लिएपेज-युवा के लिए महाराजा कॉलेज में रसायन शास्त्र विषय के थे प्राध्यापक एमवी कॉलेज व डीके कॉलेज डुमरांव में शोकसभा का हुआ आयोजन बक्सर, हमारे संवाददाता। शिक्षाविद् डॉ. कन्हैया बहादुर...

शिक्षाविद् डॉ. कन्हैया बहादुर का निधन, शिक्षा जगत में शोक की लहर

पेज-युवा के लिए महाराजा कॉलेज में रसायन शास्त्र विषय के थे प्राध्यापक एमवी कॉलेज व डीके कॉलेज डुमरांव में शोकसभा का हुआ आयोजन बक्सर, हमारे संवाददाता। शिक्षाविद् डॉ. कन्हैया बहादुर सिन्हा का निधन बुधवार को निजी आवास पर हुआ। उनके निधन पर शिक्षा जगह में शोक की लहर दौड़ गई।

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शोकसभा का आयोजन

यह महाराजा कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक के साथ फूटाब के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। निधन पर एमवी कॉलेज व डीके कॉलेज में शोकसभा का आयोजन हुआ। दोनों कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उनके शैक्षणिक योगदान, संगठनात्मक क्षमता और शिक्षा के प्रति समर्पण को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।

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प्राचार्य की संवेदनाएँ

एमवी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. कृष्णा कान्त सिंह ने कहा कि डॉ. सिन्हा कर्मनिष्ठ, अनुशासित, दूरदर्शी और शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपनी सादगी, कार्यशैली और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति से शिक्षा जगत में विशिष्ट पहचान बनाई। उनका निधन न केवल शिक्षण संस्थानों, बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी क्षति है। वहीं डॉ. योगर्षि राजपुर व नवीन शंकर पाठक ने कहा कि डॉ. सिन्हा का शैक्षणिक योगदान और संगठनात्मक नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इधर, डीके कॉलेज डुमरांव में प्राचार्य प्रो. वीणा के नेतृत्व में शोकसभा आयोजित की गई।

गहरी संवेदना

प्राचार्य प्रो. वीणा ने डॉ. कन्हैया बहादुर सिन्हा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका जाना शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के हित में जिस समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य किया, वह लंबे समय तक स्मरण किया जाएगा। उनके विचार, कार्यशैली और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शोकसभा में वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो उषा रानी, प्रो. अजीत सिंह, अखिलेश्वर सिंह सहित अन्य मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. कन्हैया बहादुर सिन्हा का निधन कब हुआ?
डॉ. कन्हैया बहादुर सिन्हा का निधन बुधवार को हुआ।
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