लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष बनने पर प्रो. डॉ. आमिर महमूद
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में प्रो. डॉ. आमिर महमूद को विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष बबलू राज ने उन्हें भगत सिंह की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विभाग में किसी भी प्रकार के भेदभाव और अन्याय के खिलाफ शैक्षणिक माहौल बनाने का विश्वास जताया।
बक्सर। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष बनने पर प्रो. डॉ. आमिर महमूद बने है। इस पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू राज ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के लोक प्रशासन विभाग पहुंचकर नव नियुक्त विभागाध्यक्ष को शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रो. डॉ. आमिर महमूद के नेतृत्व में विभाग में ऐसा शैक्षणिक वातावरण विकसित होगा। जहां किसी भी छात्र या छात्रा के साथ भेदभाव, अन्याय या उत्पीड़न नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा, अधिकार तथा शैक्षणिक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
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