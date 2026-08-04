जलाभिषेक के लिए बैजनाथ धाम रवाना हुआ कांवड़ियों का जत्था
सावन माह के अवसर पर इसौली गांव से सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पूर्व रामलीला मैदान में भगवान शिव की पूजा की गई। श्रद्धालुओं को अंगवस्त्र और गमछा वितरित किया गया। मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन से देवघर के लिए यात्रा की शुरूआत हुई।
बल्दीराय, सुल्तानपुर। सावन माह के पावन अवसर पर मंगलवार को इसौली गांव से सैकड़ों की संख्या कांवड़ियों का जत्था गाजे-बाजे, हर-हर महादेव के जयघोष और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धाभाव के साथ बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व रामलीला मैदान में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान राधेश्याम अग्रहरि ने कांवड़ियों को अंगवस्त्र भेंट कर शुभकामनाएं दीं, जबकि रूपेश ने गमछा वितरित किया। वहीं सोनू सोनकर एवं रमेश ने अपने आवास पर सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन (लंच) की व्यवस्था कर सेवा भाव का परिचय दिया। श्रद्धालु मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन से देवघर के लिए रवाना हुए।
वहां से सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर रिंकू अग्रहरि, रूपेश, राजेश, अजय, रमेश, बबलू अग्रहरि, साहुल, शिवा, सर्जन, विक्कू, राहुल, सचिन, श्रीराम, रत्नेश, शुभम, घनश्याम, आशीष सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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