Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस, गूंजे नौहे और मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

नगर पंचायत चायल में इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम पर एक जुलूस निकाला गया। मजलिस में मौलाना आजम मेंहदी ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों और पैगाम पर चर्चा की। जुलूस के दौरान ‘या हुसैन’ के नारों से कस्बा गूंज उठा। यह कार्यक्रम धार्मिक अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।

या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस, गूंजे नौहे और मातम
या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस, गूंजे नौहे और मातम

नगर पंचायत चायल में सोमवार को इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम पर अकीदत और गम के माहौल में जुलूस निकाला गया। इससे पहले दोपहर में इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना आजम मेंहदी ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों और इमाम हुसैन (अ.स.) के पैगाम पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कर्बला का संदेश इंसानियत, सब्र, हक और इंसाफ की राह पर डटे रहने की प्रेरणा देता है। मजलिस के दौरान उपस्थित अकीदतमंद गमगीन रहे। मजलिस के बाद चेहल्लुम का जुलूस पूरे धार्मिक अनुशासन के साथ निकाला गया।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: अकीदत से निकाला गया जुलूस इमाम रजा

जुलूस में ताबूत और ताजिया बरामद किए गए। अंजुमन-ए-हाशिमिया दरियाबाद प्रयागराज, अंजुमन गुलजार-ए-कासमी प्रयागराज, अंजुमन-ए-नकविया प्रयागराज और अंजुमन-ए-मोहम्मदिया मनौरी प्रयागराज के सदस्यों ने अपने मखसूस अंदाज में नौहाख्वानी और सीना-जनी कर शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। कार्यक्रम में फैजी नकवी और अनुराग भूषण ने कर्बला की कुर्बानियों के महत्व और समाज में उसके संदेश पर तकरीर की। जुलूस के दौरान ‘या हुसैन’ की सदाओं से पूरा कस्बा गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होता हुआ शांतिपूर्वक तरीके से कर्बला में संपन्न हुआ।

ये भी पढ़ें:Azamgarh News: ‘या हुसैन’ की सदाओं से गूंजा शहर,कर्बला की शहादत को किया याद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।