या हुसैन की सदाओं के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस, गूंजे नौहे और मातम
नगर पंचायत चायल में इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम पर एक जुलूस निकाला गया। मजलिस में मौलाना आजम मेंहदी ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों और पैगाम पर चर्चा की। जुलूस के दौरान ‘या हुसैन’ के नारों से कस्बा गूंज उठा। यह कार्यक्रम धार्मिक अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
नगर पंचायत चायल में सोमवार को इमाम हुसैन (अ.स.) के चेहल्लुम पर अकीदत और गम के माहौल में जुलूस निकाला गया। इससे पहले दोपहर में इमामबाड़ा में मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना आजम मेंहदी ने कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों और इमाम हुसैन (अ.स.) के पैगाम पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कर्बला का संदेश इंसानियत, सब्र, हक और इंसाफ की राह पर डटे रहने की प्रेरणा देता है। मजलिस के दौरान उपस्थित अकीदतमंद गमगीन रहे। मजलिस के बाद चेहल्लुम का जुलूस पूरे धार्मिक अनुशासन के साथ निकाला गया।
जुलूस में ताबूत और ताजिया बरामद किए गए। अंजुमन-ए-हाशिमिया दरियाबाद प्रयागराज, अंजुमन गुलजार-ए-कासमी प्रयागराज, अंजुमन-ए-नकविया प्रयागराज और अंजुमन-ए-मोहम्मदिया मनौरी प्रयागराज के सदस्यों ने अपने मखसूस अंदाज में नौहाख्वानी और सीना-जनी कर शोहदाए कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश किया। कार्यक्रम में फैजी नकवी और अनुराग भूषण ने कर्बला की कुर्बानियों के महत्व और समाज में उसके संदेश पर तकरीर की। जुलूस के दौरान ‘या हुसैन’ की सदाओं से पूरा कस्बा गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से होता हुआ शांतिपूर्वक तरीके से कर्बला में संपन्न हुआ।
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