सामूहिक नकल में पकड़े गए पांच हजार छात्रों को पक्ष रखने का मौका
प्रयागराज के प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 की परीक्षाओं में सामूहिक नकल के आरोप में पकड़े गए लगभग पांच हजार विद्यार्थियों को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया है। विद्यार्थियों को एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनका स्पष्टीकरण माना नहीं जाएगा।
प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय की सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में सामूहिक नकल (मॉस कॉपी) के आरोप में पकड़े गए करीब पांच हजार विद्यार्थियों को अब अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूएफएम (अनफेयर मीन्स) के मामलों में आरोपित परीक्षार्थियों से ऑनलाइन माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सात अगस्त से शुरू है। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक प्रो. विनीता यादव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि सत्र 2025-26 में सम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में यूएफएम (मॉस कॉपी) में आरोपित सभी परीक्षार्थी अपना पक्ष अथवा स्पष्टीकरण ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करें।
विद्यार्थियों को यह प्रक्रिया सूचना जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित एक सप्ताह की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण पर विश्वविद्यालय की ओर से गठित यूएफएम कमेटी विचार नहीं करेगी। ऐसे में संबंधित परीक्षार्थी अपने पक्ष में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के साथ समयसीमा के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। समयसीमा का पालन नहीं करने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित परीक्षार्थी की होगी।
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