कर्नाटक के नाटक पर बोलीं प्रियंका गांधी: एक दिन बीजेपी को पता चलेगा कि सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता

कर्नाटक में पिछले काफी समय से जारी सियासी उठापटक एक तरह से विराम लग गया और बहुमत परीक्षण में बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति में कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार गिर गई। कर्नाटक में कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस-जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार गिरने पर प्रियंका गांधी वाड्रा की पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर संस्थाओं और लोकतंत्र को व्यवस्थित ढंग से कमजोर करने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया ''एक दिन भाजपा को यह पता चलेगा कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, हर किसी के पीछे नहीं पड़ा जा सकता और हर झूठ आखिरकार बेनकाब होता है।''

One day the BJP will discover that everything cannot be bought, everyone cannot be bullied and every lie is eventually exposed.



