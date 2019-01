प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए हो सकता है ‘गेम चेंजर’

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha) से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष (Congress Chief) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की तरफ से बहन प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव पद नियुक्ति के फैसले से यूपी के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। और वे सभी कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम को ‘गेम चेंजर’ मान रहे हैं।

चुनावी साल में प्रियंका की महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से ज्यादातर पार्टी कार्यकर्ता आशावादी हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने कहा- “हम इस बात की मांग करते आ रहे हैं। वह सक्रिय रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के महासचिव पद पर उनकी नियुक्ति गेम चेंजर साबित होगा। हम इस फैसले से काफी खुश हैं और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं।”

प्रियंका पार्टी नेताओं के करीब रही हैं, और पार्टी के संगठनात्मक स्तरों पर कई बदलाव आनेवाले दिनों में देखे जा सकते हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और मोतीलाल वोरा ने कहा कि प्रियंका की नियुक्ति से देशभर में कांग्रेस पार्टी की फिर से वापसी होगी।

Rajeev Shukla, Congress on #PriyankaGandhiVadra being appointed as Congress General Secretary for Eastern UP: This will help in revival of Congress not only in Uttar Pradesh but the entire country. She will take charge after Feb 1 once she returns from abroad. pic.twitter.com/noN6DQ6B87