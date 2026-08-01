प्रियंका ने बेहतर मोबाइल संचार के लिए सिंधिया को लिखा पत्र
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वायनाड में बीएसएनएल मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने की अपील की है। उन्होंने पत्र में बताया कि थलासेरी-बावली हाईवे और अन्य क्षेत्रों में बीएसएनएल नेटवर्क की कमी है, जहां आदिवासी आबादी निवास करती है। इस संवेदनशील इलाके में बेहतर संचार अत्यंत आवश्यक है।
वायनाड (केरल), एजेंसी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वायनाड में बीएसएनएल मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का आग्रह किया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में प्रियंका ने कहा कि थलासेरी-बावली हाईवे पर पेरिया-35 और पेरिया-34 के बीच और वायनाड के अन्य कई इलाकों में बीएसएनएल की कवरेज नहीं है। यह इलाका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का संपर्क बिंदु है, जहां राज्य की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। भूस्खलन संवेदनशील इस इलाके में बेहतर मोबाइल संचार की जरूरत है।
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