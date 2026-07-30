दो सौ से अधिक शिक्षाविदों ने प्रियंका को पत्र लिखा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा वी कामकोटि को ‘गौमूत्र विशेषज्ञ’ कहे जाने पर विवाद गहरा गया है। इस मसले पर देशभर के 200 से अधिक शिक्षाविदों ने उन्हें पत्र लिखकर इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। वी कामकोटि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के निदेशक हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 215 शिक्षाविदों के अनुसार, किसी मुद्दे पर तर्कपूर्ण संवाद की जगह उपहास को नहीं अपनाया जा सकता। पत्र में लिखा गया कि आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि पर की गई टिप्पणी पर निराशा व्यक्त करने के लिए हम यह पत्र लिख रहे हैं। चाहे यह व्यंग्य के रूप में की गई हो या राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर, इस तरह का वर्णन चिंताएं पैदा करता है।