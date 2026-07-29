शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के बारे में कुछ असंसदीय नहीं कहा : प्रियंका गांधी

--रिजिजू बोले-बिना सत्यापन के आरोप लगाना उचित नहीं --ओम बिरला ने भी प्रियंका को दी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के बारे में अपनी टिप्पणी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को लोकसभा में जो कुछ बोला था, उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है और वह किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि प्रल्हाद जोशी ने अपने गृह प्रदेश कर्नाटक में उस व्यक्ति को भाजपा में शामिल करवाया था, जिसने मेंगलुरु में एक पब में महिलाओं की पिटाई की थी। सदन की कार्यवाही से उनके कुछ शब्दों को हटाए जाने के बारे में सवाल लिए जाने पर उन्होंने कहा कि नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी के लिए सदन में जो कहा था, उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं था। वह सच्चाई है, जिसका वीडियो भी है। सत्तापक्ष की तरफ से विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही किए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा मिलती है तो वह उसे स्वीकार करेंगी, लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ेंगी。

प्रकाशित खबर का दिया हवाला कांग्रेस महासचिव ने मंगलवार को बिलकीस बानो मामले में दोषियों को जमानत मिलने से संबंधित एक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए लोकसभा में शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसे कार्यवाही से हटा दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि नए शिक्षा मंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी चरित्र हनन है और बिना सत्यापन के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा था कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिए। वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस तरह कोई भी आरोप लगाकर बच नहीं सकतीं।

पुलिस कार्रवाई की आलोचना की प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने इन घटनाओं को देखा है। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की निंदा की और प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा कि क्या हुआ। एक छात्र की आंख चली गई।

माकपा ने प्रियंका का किया समर्थन माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणियों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाना भाजपा के लिए एक आम बात हो गई है। इस सरकार के कई मंत्रियों ने उन लोगों को बचाया है जो भाजपा के सहयोगियों का समर्थन करने के नाम पर दंगों और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल थे।

‘विपक्ष चुप नहीं बैठेगा’ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी कि कर्नाटक में उनकी पिछली गलतियों और विवादित कामकाज के रिकॉर्ड को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और विपक्ष उनके आचरण पर चुप नहीं बैठेगा। तिवारी ने कहा कि प्रल्हाद जोशी जी, आपने गलती की थी और जब गलती होती है तो उसे सही समय पर उठाया ही जाता है। अब जब यह बात उठाई जा रही है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उस समय तो आप बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद ने चेतावनी देते हुए आगे कहा कि पुराने मामले न उखाड़ें, क्योंकि अगर हमने कर्नाटक में दिए आपके हर बयान का जिक्र करना शुरू कर दिया, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप सदन का सामना नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी पर पलटवार किया। जोशी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। खेड़ा ने भाजपा नेता पर अपने ही पुराने बयानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।