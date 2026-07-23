Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट क्वालीफाई करने पर मझवार समिति ने प्रिया को दी बधाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर के नगर पंचायत बेवरी की प्रिया मझवार ने नीट परीक्षा में 591 अंक लाकर 288 वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी सफलता से मझवार समाज में खुशी का माहौल है। मझवार समिति के अध्यक्ष प्रेम चन्द मझवार ने प्रिया को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर कई समाजिक नेतृत्व उपस्थित थे।

नीट क्वालीफाई करने पर मझवार समिति ने प्रिया को दी बधाई

गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बेवरी के निवासी रामानन्द मझवार की बिटिया प्रिया मझवार ने नीट की परीक्षा 591 अंकों के साथ पास कर अपनी कैटेगरी रैंक में 288 वां स्थान हासिल किया है। मझवार समुदाय की बिटिया प्रिया मझवार की इस सफलता से मझवार समाज में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर मझवार समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चन्द मझवार ने समिति के पदाधिकारियों के साथ बेवरी प्रिया मझवार के आवास पर पहुंच कर प्रिया मझवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान भाजपा जिला मीडिया प्रभारी व मझवार समिति के जिला महामंत्री केएम मझवार, लाल बहादुर मझवार, सिंहासन मझवार, रामानन्द मझवार, हरिश्चन्द्र मझवार आदि मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News NEET Gorakhpur अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।