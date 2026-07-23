नीट क्वालीफाई करने पर मझवार समिति ने प्रिया को दी बधाई
गोरखपुर के नगर पंचायत बेवरी की प्रिया मझवार ने नीट परीक्षा में 591 अंक लाकर 288 वां स्थान प्राप्त किया है। उनकी सफलता से मझवार समाज में खुशी का माहौल है। मझवार समिति के अध्यक्ष प्रेम चन्द मझवार ने प्रिया को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर कई समाजिक नेतृत्व उपस्थित थे।
गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बेवरी के निवासी रामानन्द मझवार की बिटिया प्रिया मझवार ने नीट की परीक्षा 591 अंकों के साथ पास कर अपनी कैटेगरी रैंक में 288 वां स्थान हासिल किया है। मझवार समुदाय की बिटिया प्रिया मझवार की इस सफलता से मझवार समाज में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर मझवार समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम चन्द मझवार ने समिति के पदाधिकारियों के साथ बेवरी प्रिया मझवार के आवास पर पहुंच कर प्रिया मझवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान भाजपा जिला मीडिया प्रभारी व मझवार समिति के जिला महामंत्री केएम मझवार, लाल बहादुर मझवार, सिंहासन मझवार, रामानन्द मझवार, हरिश्चन्द्र मझवार आदि मौजूद रहे।
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