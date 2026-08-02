स्कूलों से बिना पूछे सेवा नियमावली थोपने पर भड़का निजी स्कूल एसोसिएशन

निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शासन की प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूलों के प्रबंधकों का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने रविवार को बैठक में कहा कि निजी विद्यालयों से बिना विचार-विमर्श किये बनाई जा रही सेवा नियमावली स्वीकार नहीं होगी। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से सुझाव लिया जाए। संगठन प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को प्रस्ताव देगा। रविवार को हुई एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा हुई। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। शासन नियमावली का पूरा प्रारूप सार्वजनिक करे। संगठन के उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट पर निजी स्कूलों से सुझाव लेने के बाद नियमावली बनाई जाए