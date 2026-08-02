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स्कूलों से बिना पूछे सेवा नियमावली थोपने पर भड़का निजी स्कूल एसोसिएशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश में निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर प्रबंधकों ने विरोध शुरू कर दिया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने सुझाव दिया कि नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए और समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

स्कूलों से बिना पूछे सेवा नियमावली थोपने पर भड़का निजी स्कूल एसोसिएशन

निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए शासन की प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूलों के प्रबंधकों का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने रविवार को बैठक में कहा कि निजी विद्यालयों से बिना विचार-विमर्श किये बनाई जा रही सेवा नियमावली स्वीकार नहीं होगी। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से सुझाव लिया जाए। संगठन प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को प्रस्ताव देगा। रविवार को हुई एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा हुई। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। शासन नियमावली का पूरा प्रारूप सार्वजनिक करे। संगठन के उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट पर निजी स्कूलों से सुझाव लेने के बाद नियमावली बनाई जाए

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बैठक में ये रहे शामिल

बैठक में अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजेन्द्र सिंह, महासचिव माला मेहरा, उपाध्यक्ष जीवन खन्ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आश्रिता दास, उपाध्यक्ष राजीव तुली, संयुकत सचिव ख्वाजा सैफी यूनुस, कोषाध्यक्ष रचित मानस समेत र्यकारिणी सदस्यों ने हिस्सा लिया।

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ये हैं प्रमुख मांगें

-निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को नियमावली बनाने वाली समिति में शामिल किया जाए।

-सेवा नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर निजी विद्यालयों से सुझाव लिए जाएं।

-एनईपी-2020 के अनुरूप निजी स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए।

-नियम व्यवहारिक हों और स्कूलों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए।

सामान्य प्रश्न

निजी विद्यालयों के प्रबंधकों ने सेवा नियमावली के खिलाफ किस संगठन का गठन किया है?
अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने सेवा नियमावली के खिलाफ विरोध किया है।
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