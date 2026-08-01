आरटीई के बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ाने की लगाई गुहार

हाथरस: प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन ओसी कलेक्ट्रेट को सौंपा। समस्याओं का निदान कराए जाने के लिए आग्रह पदाधिकारियों ने किया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन ओसी कलेक्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल ने शासन से मांग की है कि आरटीई अधिनियम 2009 को लागू हुए 15 वर्ष से अधिक हो चुके है,लेकिन आरटीई के अंतर्गत बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अभी तक 450 रुपए प्रति माह की दर से ही शासन द्वारा भुगतान किया जा रहा है। धनराशि को₹1500 प्रति माह करने की की मांग की गई है।

एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश में 15 मीटर से कम ऊंचाई वाले भवनों के लिए अग्निशमनअनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अनुशंसा अनुसार पूर्णतया स्वैच्छिक रखा गया है। विद्यालय भवनों के लिए फायर एनओसी की अनिवार्यता समाप्त की जाए व यू डाइस कोड में नई शिक्षा नीति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में नर्सरी से यूकेजी प्री प्राइमरी तक को जोड़ा जाए जिससे नई शिक्षा नीति को शासन के अनुरूप सभी विद्यालय क्रियान्वयन कर सकें। नवीन मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों को अति शीघ्र यू डाइस कोड एवं कक्षाओं का अपग्रेडेशन करने की भी मांग की गई है। जिससे बच्चों को यू डाइस पर सभी स्कूल संचालक दर्ज कर सकें विद्यालय में संचालित वाहनों को जनहित जन सेवा की दृष्टि से विशेष श्रेणी में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा शुल्क एवं नियमों में व्यावहारिक छूट दी जाए। विद्यालय सामाजिक सेवा एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संस्थान है, विद्यालय में विद्युत विद्युत व्यय कम करने हेतु सोलर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर सरकार द्वारा 70 फीसद सब्सिडी प्रदान की जाए एवं विद्युत दरों में भी कमी की जाए। प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष रजेश चौधरी, किशन सिंह,हेमंत शर्मा,मनमोहन सिंह,रामसेवक शर्मा ,गोविंद गोपाल शर्मा ,रवि कुमार, मुकेश दीक्षित आदि मौजूद रहे।