ओमान से आज सुरक्षित झारखंड पहुंचेगी प्रीति कुजूर

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ओमान (मस्कट) में परेशानियों का सामना कर रही सिमडेगा की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर रविवार को झारखंड वापस आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास के बाद प्रीति कुजूर की वापसी संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री के दिए निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत काम कर रहे राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास (मस्कट) के साथ मिलकर बातचीत की और युवती की सुरक्षित घर वापसी पक्की कर ली है। वह शनिवार को भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं और रविवार को अपने घर पहुंच जाएंगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को तुरंत मामले को सुलझाने और पीड़ित युवती की सुरक्षित वापसी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद नियंत्रण कक्ष ने बीते 23 जून को तत्काल ही यह मामला प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, रांची और भारतीय दूतावास (मस्कट) को भेजा। उसके बाद 24 जून को दूतावास ने प्रीति से संपर्क किया。