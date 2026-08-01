ओमान से आज सुरक्षित झारखंड पहुंचेगी प्रीति कुजूर
सीएम के निर्देश के बाद ओमान में फंसी सिमडेगा की बेटी की सुरक्षित वापसी, सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने इसे बहुत गंभीरता से लिया
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ओमान (मस्कट) में परेशानियों का सामना कर रही सिमडेगा की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर रविवार को झारखंड वापस आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास के बाद प्रीति कुजूर की वापसी संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री के दिए निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत काम कर रहे राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास (मस्कट) के साथ मिलकर बातचीत की और युवती की सुरक्षित घर वापसी पक्की कर ली है। वह शनिवार को भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं और रविवार को अपने घर पहुंच जाएंगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही मुख्यमंत्री ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष को तुरंत मामले को सुलझाने और पीड़ित युवती की सुरक्षित वापसी कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद नियंत्रण कक्ष ने बीते 23 जून को तत्काल ही यह मामला प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स, रांची और भारतीय दूतावास (मस्कट) को भेजा। उसके बाद 24 जून को दूतावास ने प्रीति से संपर्क किया。
फर्जी एजेंट के धोखे में फंसी थी पीड़ित युवती
सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड स्थित मरारोमा गंझूटोली के रहने वाले रंतु कुजूर ने अपनी बहन प्रीति कुजूर के बारे में 19 जून को मदद की गुहार लगाई थी। मार्च 2026 में भारत के एक एजेंट ने उन्हें दुबई में 45,000-50,000 हर महीने कमाई का लालच देकर विदेश भेजा, लेकिन धोखा देकर ओमान भेज दिया। वहां उनसे सिर्फ 23,000-25,000 में काम कराया गया। जब उन्होंने भारत लौटने की बात कही, तो कंपनी मालिक ने बहुत सारे पैसों की मांग की और परिवार वालों से 1.92 लाख लेने के बाद भी उन्हें वापस नहीं भेजा गया। नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर पीड़ित युवती की कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी दी और पैसों में छूट दिलाने तथा असली कागजात वापस दिलाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद रास्ता निकाल कर उसके घर वापसी का प्रयास सफल रहा.
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