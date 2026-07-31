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केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता कैदी ने जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बिलासपुर की केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता कैदी राहुल उर्फ विकेश कंवर ने बायोमॉस गैसीफायर प्लांट की भट्ठी में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जेल में पिछले डेढ़ महीने में कैदियों की मौत का पांचवां मामला है। अधिकारियों ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

केंद्रीय जेल में सजायाफ्ता कैदी ने जान दी

बिलासपुर, (छत्तीसगढ़) एजेंसी। केंद्रीय जेल में दोहरे हत्याकांड का सजायाफ्ता कैदी बायोमॉस आधारित गैसीफायर प्लांट की भट्ठी में कूद गया, इससे उसकी मौत हो गई। घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राहुल उर्फ विकेश कंवर की आत्महत्या डेढ़ महीने में केंद्रीय जेल में कैदी की मौत का पांचवां मामला है। जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह निवासी कंवर उम्रकैद की सजा काट रहा था। बुधवार शाम को जेल की रसोई से जुड़ा लकड़ी और बायोमॉस-आधारित गैसीफायर प्लांट चालू था, तभी राहुल अचानक भट्टी में कूद गया। जब तक जेलकर्मी और अन्य कैदी उसे निकालते तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था और उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद जिलाधिकारी संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय जेल पहुंचे। पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके का निरीक्षण कर घटना के साक्ष्य एकत्र किए हैं।

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