Aligarh News: डीएम-एसएसपी ने जेल की सुरक्षा व व्यवस्थाओं का हाल देखा
Aligarh News: अलीगढ़ में डीएम अविनाश कुमार और एसएसपी नीरज जादौन ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बंदियों को दी जा रही सेवाओं, जैसे भोजन, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। डीएम ने साफ-सफाई और मानवीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए, जबकि एसएसपी ने सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की बात कही।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम अविनाश कुमार व एसएसपी नीरज जादौन ने शुक्रवार को जिला कारागार का निरीक्षण कर सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बैरकों, रसोईघर, चिकित्सालय, भोजनालय व अन्य व्यवस्थाएं देखीं। डीएम-एसएसपी ने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों से बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार व आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। डीएम ने जेल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने व बंदियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं के बारे में भी जाना। एसएसपी ने कारागार में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने, नियमित निगरानी बनाए रखने व किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि कारागार की सुरक्षा के साथ बंदियों को मानवीय व नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
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