दिल्ली Air Pollution को लेकर पीएम के प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सोमवार शाम प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने आय समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रधान सचिव ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गण कदमों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की।

बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पहले ही घोषित हो चुकी है। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यह मुद्दा अंतरार्ष्ट्रीय सुर्खियां बन रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के.मिश्रा ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर व उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में गंभीर वायु प्रदूषण से पैदा हुई स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में यह फैसला हुआ था कि कैबिनेट सचिव पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति की निगरानी प्रतिदिन करेंगे। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को भी कहा गया है कि विभिन्न जिलों में स्थिति के बारे में 24 घंटे निगरानी करें।

Principal Secretary to PM, Dr PK Mishra today reviewed the measures taken by States of Punjab, Haryana&Delhi to tackle air pollution. He has sought to know the details of additional measures taken to check fresh cases of fire& stubble burning in these States during the last 24hrs