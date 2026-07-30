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टीएनबी कॉलेज में समय से नहीं पहुंचे थे शिक्षक, प्राचार्य की चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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परीक्षा लेने के लिए समय से नहीं पहुंचे थे शिक्षक प्राचार्य ने कहा कि आगे

टीएनबी कॉलेज में समय से नहीं पहुंचे थे शिक्षक, प्राचार्य की चेतावनी

भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएनबी कॉलेज में शिक्षकों के समय से नहीं आने का मामला प्राचार्य डॉ. दीपो महतो ने मंगलवार को पकड़ा। जबकि कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर-2 के इंटरनल की परीक्षा पूर्व से निर्धारित थी। परीक्षार्थी पहुंच गए थे, लेकिन कई शिक्षक 10.30 तक कॉलेज नहीं पहुंचे थे। इसकी जानकारी जब प्राचार्य को लगी तो वे खुद जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने कई शिक्षकों देरी से आते हुए पाया। मामले में प्राचार्य ने तत्काल उन लोगों को शोकॉज करने की बात कही, लेकिन कॉलेज के शिक्षक संघ ने प्राचार्य से अनुरोध किया कि वे इस बार शिक्षकों को माफ कर दें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।

प्राचार्य ने भी देखा कि जो शिक्षक समय से नहीं पहुंचे थे, उनकी पहली गलती थी। इस कारण उन्हें कड़ी चेतावनी के साथ छोड़ा गया। प्राचार्य ने कहा कि जब आने का समय 10.30 तय है तो शिक्षक समय से आएं और समय से कॉलेज छोड़ें, अन्यथा अब आगे वे कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। प्राचार्य ने कहा कि देरी से आने की वजह कुछ शिक्षकों ने निजी समस्याएं भी बताई। दरअसल, प्राचार्य ने कुछ दिन पूर्व विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया था, उसमें भी कई शिक्षक गायब मिले थे। तब भी उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया था।

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