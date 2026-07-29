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सुपौल : एमडीएम और उपस्थिति में अनियमितता पर प्रधानाध्यापक निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुपौल
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सुपौल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोनी अमरदास टोला के प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को कर्तव्य में लापरवाही एवं सरकारी कार्यों में अनियमितता के आरोप में निलंबित किया गया है। डीईओ संग्राम सिंह ने उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया। विद्यालय के निरीक्षण में छात्रों के साथ हुई अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की गई।

सुपौल : एमडीएम और उपस्थिति में अनियमितता पर प्रधानाध्यापक निलंबित

सुपौल, कार्यालय संवाददाता। जिले के मरौना प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोनी अमरदास टोला के प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को कर्तव्य में लापरवाही एवं सरकारी कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

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बिहार शिक्षा विभाग का आदेश

डीईओ संग्राम सिंह इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्हें विभागीय कार्रवाई लंबित रहने तक निलंबित किया है। जारी आदेश के अनुसार, 15 जुलाई को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मरौना द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सभी छात्र-छात्राएं विद्यालय परिसर में घूमते मिले, पूछताछ में छात्रों ने बताया कि उन्हें मध्याह्न भोजन नहीं कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि बच्चों की उपस्थिति पंजी पर उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी। उपस्थिति पंजी में उपस्थिति भरने के स्थान पर डॉट डॉट किया हुआ पाया गया।

विद्यालय में अनियमितताएँ

निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 16 जुलाई को प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा था। 20 जुलाई को प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए विभाग ने इसे सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक माना। आदेश में उल्लेख है कि प्रधानाध्यापक पर विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं करने, छात्रों को सरकार एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति भड़काने, सरकारी कार्यों में अरुचि दिखाने तथा अशोभनीय भाषा के प्रयोग जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की धारा 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्मली निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, them नियमानुसार केवल जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा तथा अलग से आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सामान्य प्रश्न

प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को किस कारण से निलंबित किया गया है?
प्रधानाध्यापक भगवानी मंडल को कर्तव्य में लापरवाही एवं सरकारी कार्यों में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है।

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