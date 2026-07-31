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समूह ख में प्रोन्नत जिले के आधा दर्जन प्रधानाचार्यों को मिली तैनाती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में, प्रोन्नति के बाद आधा दर्जन राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का पदस्थापन किया गया है। डॉ तारा वर्मा और शिवनाथ को जिले में पुनः नियुक्त किया गया, जबकि अन्य चार को स्थानांतरित किया गया है। इससे स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हो गए हैं, और कार्यवाहक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे।

समूह ख में प्रोन्नत जिले के आधा दर्जन प्रधानाचार्यों को मिली तैनाती

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अध्यापन अधीनस्थ सेवा समूह ख में प्रोन्नत होने के बाद के जिले के आधा दर्जन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का पदस्थापन कर दिया गया है। इस पदस्थापन में दो प्रधानाचार्यों डॉ तारा वर्मा और शिवनाथ को जिले में ही जबकि चार को गैर जनपद स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित किया गया है। खास बात है कि इस पदस्थापन से जिले के आधा दर्जन राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हो गए। अब यहां पर फिर कार्यवाहक के भरोसे ही विद्यालय संचालित होंगे। समूह ख में प्रोन्नत जिनका पदस्थापन शासन स्तर से किया गया है उसमें डॉ तारा वर्मा को राजकीय बालिका हाईस्कूल फरीदपुर कुतुब से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इनामीपुर टांडा का प्रधानाचार्य बनाया गया है।

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राजकीय हाईस्कूल रामगढ़ के प्रधानाचार्य यदुनाथ प्रसाद यादव को अयोध्या जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोशाईगंज, राजकीय बालिका हाईस्कूल बसिया की प्रधानाचार्य तकदीस फातमा को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जनपद बस्ती का प्रधानाचार्य बनाया गया है। राजकीय विद्युत परिषद इंटर कॉलेज विद्युतनगर के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार को राजकीय इंटर कॉलेज इमिलिया सुल्तानपुर का प्रधानाचार्य बनाया गया है। वहीं अमेठी जिले की डॉ फूलकली को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अकबरपुर का प्रधानाचार्य बनाया गया है। अभी तक यहां पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व रेनू वर्मा संभाल रही हैं। राजकीय हाईस्कूल आमा दरवेश के प्रधानाचार्य शिवनाथ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज इंधना का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। ईंधना के प्रधानाचार्य रहे विनय कुमार का स्थानांतरण जनपद गोरखपुर के लिए के हो जाने के पद रिक्त था। यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज रामनगर के प्रधानाचार्य रणविजय कुमार अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।

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