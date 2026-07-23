Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए प्रिंस का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

सूरतपुर निवासी संजीत ठाकुर के पुत्र प्रिंस कुमार ठाकुर का राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रिंस ने अपनी खेल यात्रा की शुरुआत सुबोध कुमार पांडे के मार्गदर्शन में की थी। कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह उपलब्धि हासिल की है। उन्हें बधाई दी गई है।

राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए प्रिंस का चयन

कांटी। सूरतपुर निवासी संजीत ठाकुर के पुत्र प्रिंस कुमार ठाकुर का राज्यस्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। प्रिंस ने अपनी खेल यात्रा की शुरुआत सुबोध कुमार पांडे के मार्गदर्शन में की थी। कड़ी मेहनत, अनुशासन व निरंतर अभ्यास के बल पर प्रिंस ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रामबाबू सिंह, शैलेश कुमार शैलू, सौरभ कुमार साहेब, मुकेश कुमार सिंह ने बधाई दी है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।