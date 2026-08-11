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प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आव्हान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आव्हान-------------------------राजग की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री समेत सभी राजग सांसदों ने फहराया तिरंगा-बैठक में तिरंगा फहराकर, वंदे मातरम व भारत माता...

प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आव्हान

प्रधानमंत्री ने किया हर घर तिरंगा फहराने का आव्हान------------------------ -राजग की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री समेत सभी राजग सांसदों ने फहराया तिरंगा

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बैठक का विवरण

-बैठक में तिरंगा फहराकर, वंदे मातरम व भारत माता की जय से हुआ मोदी का स्वागत

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री का अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से आव्हान किया है कि वह हर घर तिरंगा फहराकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें और विकसित भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस आव्हान के साथ मंगलवार को हुई राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक का भी उल्लेख किया। इसमें प्रधानमंत्री समेत सभी राजग सांसदों ने तिरंगा फहराया।

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने तथा विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में यह बात कही और एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री समेत राजग के सांसद और कई केंद्रीय मंत्री तिरंगा लहराकर तथा वंदे मातरमऔर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में कहा है कि आइए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। हम एक विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए, हम हर घर पर तिरंगा फहराएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्।

बैठक में नेताओं की उपस्थिति

इससे पहले संसद भवन परिसर में राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रवेश करने पर सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने तिरंगा लहराकर तथा वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। बैठक में प्रधानमंत्री ने भी तिरंगा लहराया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजग के घटक दलों के नेताओं में जद(एस) के एचडी कुमारस्वामी, तेलुगु देशम पार्टी के के राम मोहन नायडू, आरपीआई के रामदास आठवले, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और एनसीपीआई की शताब्दी रॉय सहित अन्य मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे।

जल शक्ति मंत्रालय की प्रस्तुति

बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय के विभिन्न कार्यों पर एक प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा आयुष मंत्रालय का भी प्रस्तुतीकरण किया गया।

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महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से क्या करने का आग्रह किया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है।
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