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पीएम सूर्यघर योजना को 15 दिनों में अधिकारी स्थापना करवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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शिवहर में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा के लिए डीएम प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीएम ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि बिना कारण ऋण आवेदन निरस्त न करें। जिले में 750 आवेदन लंबित हैं। योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम सूर्यघर योजना को 15 दिनों में अधिकारी स्थापना करवाएं

शिवहर,हिप्र। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें योजना की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी प्रकट करते हुए बैंक अधिकारियों और पंचायत नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना उचित कारण किसी भी पात्र आवेदक का ऋण आवेदन निरस्त नहीं किया जाए और तीन दिनों के भीतर फील्ड वेरिफिकेशन कर लोन स्वीकृत एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए। कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन जिले में अब तक केवल 37 सोलर इंस्टॉलेशन ही हो सके हैं, जबकि 750 आवेदन लंबित हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

बैठक में प्रमुख निर्देश

उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिया कि बैंक केवल सिबिल स्कोर के आधार पर ऋण अस्वीकार न करें। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए जमीन के कागजात की आवश्यकता नहीं है। किराये के मकान में रहने वाले आवेदकों के लिए मकान मालिक का एनओसी पर्याप्त होगा। तीन किलोवाट परियोजना के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत मार्जिन मनी आवेदक के खाते में रहनी चाहिए। डीईओ को विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि जो उपभोक्ता अधिक बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है।

अगले 15 दिनों के कार्य

कहा कि प्रत्येक कर्मी अगले 15 दिनों के भीतर कम से कम पांच उपभोक्ताओं को योजना समझाकर उनका आवेदन करवाएंगे तथा स्थापना सुनिश्चित करेंगे। डीएम ने जोर देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में प्रत्येक पदाधिकारी पांच-पांच स्थापना करवाएंगे, जिसमें पंचायत स्तरीय कर्मी उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करते हैं, उनकी आयु उस वर्ष 55 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उनका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए। नगर क्षेत्र के सभी व्यावसायियों को भी अगले 10 से 15 दिनों में स्थापना करवाने को लेकर प्रेरित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान शिवहर नगर परिषद सभापति राजन नंदन सिंह ने सुझाव दिया कि नगर क्षेत्र के जिन लोगों ने सफलतापूर्वक स्थापना करवाई है, उन्हें सम्मानित किया जाए।

सामान्य प्रश्न

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की समीक्षा कब हुई?
सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में बैठक हुई।
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