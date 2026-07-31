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ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम सूर्य घर योजना कारगर साबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अररिया
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अररिया। जिला प्रशासन पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने की अपील कर रहा है। डीएम विनोद दूहन ने कहा कि इस योजना से सस्ती, स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और बिजली बिल में कमी आएगी। हरियाबाड़ा वार्ड में तीन किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। उपभोक्ता इस योजना से लाभ उठाएं।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पीएम सूर्य घर योजना कारगर साबित

अररिया। एक संवाददाता जिला प्रशासन जिलेवासियों से प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेने की लगातार अपील कर रहे हैं। डीएम विनोद दूहन लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से आम उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मिलेगी। इससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए आपलोग इसका लाभ उठाएं।

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सूर्य घर योजना का लाभ

इधर पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले के हरियाबाड़ा वार्ड संख्या-11 निवासी आफाक आलम एवं उनके भाई के आवास पर तीन किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट का सफलतापूर्वक इंस्टॉलेशन किया गया। इस अवसर पर सहायक विद्युत अभियंता विकाश कुमार, कनीय विद्युत अभियंता संदीप कुमार, अयाज अनवर, लाइन मैन फुरकान सहित विद्युत विभाग के अन्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान अधिकारियों ने उपभोक्ता को सोलर प्लांट के संचालन, सुरक्षा तथा इसके विभिन्न लाभों की जानकारी दी। जेई संदीप कुमार ने कहा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। सोलर प्लांट लगने से बिजली बिल में भारी बचत होती है। साथ ही अतिरिक्त उत्पादित बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

आधिकारिक पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन:

विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अररिया गौरव कुमार ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। कहा कि इच्छुक उपभोक्ता पीएम सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर नजदीकी विद्युत कार्यालय से सहायता प्राप्त की जा सकती है। सहायक विद्युत अभियंता विकाश कुमार ने कहा कि विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को इस महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ना है, ताकि लोग बिजली बिल के बोझ से राहत पाकर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को अपनाने में आगे आएं। अपील की है कि आम उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ उठाकर अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करें और आने वाले वर्षों तक बिजली बिल में बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

सवाल और जवाब

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में क्या लाभ है?
इस योजना से आम उपभोक्ताओं को सस्ती, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मिलेगी और बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।
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