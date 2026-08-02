छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए मिल रही सब्सिडी

अरवल, निज संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को योजना का लाभ अधिक से अधिक परिवारों तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया। योजना के तहत सोलर रूफटॉप पर सब्सिडी उपलब्ध है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कमी मिलेगी।

अरवल, निज संवाददाता। अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।

बैठक का उद्देश्य अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। योजना का लाभ मिलने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल में काफी कमी आएगी और पात्र परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

निर्देश और जानकारी उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों तथा बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करें। साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को योजना की जानकारी दें और अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित करें।

सरकार की सब्सिडी योजना एसडीओ ने बताया कि योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना पर सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। यदि लाभुक को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है, तो बैंक से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता लंबे समय तक सस्ती एवं स्वच्छ बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में बिजली विभाग, नगर परिषद, प्रखंड आपूर्ति विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 03 कैप्शन- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की रविवार को समीक्षा बैठक करते एसडीएम संजीव कुमार।