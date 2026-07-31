सुपौल : आम उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए करें प्रेरित

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार हेतु शुक्रवार को बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 16 पंचायतों के मुखिया एवं विद्युत अभियंता उपस्थित थे। योजना सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उपभोक्ता अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।

किशनपुर एक संवाददाता। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्रखंड परिसर स्थित टीसीपी भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ पिंकी कुमारी ने की। इसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी 16 पंचायतों के मुखिया, एवं सहायक विद्युत अभियंता आशुतोष शर्मा तथा कनीयअभियंता हिमानी रंजन सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का उद्देश्य बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना आम उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली की आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकते हैं और मासिक बिजली बिल के बोझ से काफी हद तक राहत पा सकते हैं।

सब्सिडी की जानकारी सहायक विद्युत अभियंता आशुतोष शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार योजना के तहत सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि एक किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने पर 30,000, दो किलोवाट पर 60,000 तथा तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का सोलर प्लांट लगाने पर 78,000 तक की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

मुखिया की भूमिका बैठक में मुखियों से अपील की गई कि वे अपने-अपने पंचायत में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। अधिकारियों ने कहा कि अधिक से अधिक लोग यदि सौर ऊर्जा अपनाते हैं तो न केवल उनकी बिजली खर्च में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।

जनप्रतिनिधियों से आग्रह बीडीओ पिंकी कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने पंचायतों में लोगों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं मिलने वाली सब्सिडी की सही जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक परिवार इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा की योजना के क्रियान्वयन, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज एवं सोलर संयंत्र स्थापना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई。