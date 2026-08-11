प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में 80 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच
बायसी, एक संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कार्यक्रम आयो
बायसी, एक संवाददाता। अनुमंडल मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायसी में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुरेंद्र कुमार दास एवं शिव शेखर आनंद ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। गर्भवती महिलाओं की आवश्यक जांच एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दोपहर तीन बजे तक कुल 80 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया। जांच के दौरान इनमें से नौ महिलाओं को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेगनेंसी) के रूप में चिह्नित किया गया।
अधिकारियों ने संबंधित चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को चिह्नित महिलाओं का आवश्यक उपचार, परामर्श और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अहमर हुसैन मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने अभियान की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए स्वास्थ्यकर्मियों को गर्भवती महिलाओं को समय पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। इस दौरान टीबी उन्मूलन अभियान के तहत स्वास्थ्य केंद्र में चल रही गतिविधियों और अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
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