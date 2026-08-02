युवाओं ने लिया नशामुक्त भारत और विकसित राष्ट्र निर्माण का संकल्प

-आरा में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत-संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद -आरा के सहजानंद ब्रह्मर्षि और जगजीवन महाविद्यालयों में आयोजित किये गये कार्यक्रम आरा, निज प्रतिनिधि । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को वर्चुअल संवाद कार्यक्रम शहर के एसबी कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में आयोजित हुआ। मौके पर युवाओं ने नशामुक्त भारत और विकसित राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। एसबी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में अगिआंव के विधायक महेश पासवान, डीएम तनय सुल्तानिया, डीडीसी अरुण प्रकाश, डॉ नीतू, डॉ मनीषा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), माय भारत के स्वयंसेवकों और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वर्चुअल संवाद के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने, समाज में जनजागरूकता फैलाने और विकसित भारत के निर्माण में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाने का संकल्प दिलाया गया। उपस्थित अतिथियों ने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना सक्रिय योगदान दें।

प्रधानमंत्री का संबोधन

प्रधानमंत्री के संबोधन का हुआ सीधा प्रसारण आरा। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई, जगजीवन कॉलेज आरा के तत्वावधान में रविवार को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेन-जेड युवाओं के नाम संबोधन का लाइव प्रसारण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजपुर जिले में इस राष्ट्रीय अभियान के प्रभावी एवं भव्य आयोजन के लिए जगजीवन कॉलेज को अधिकृत किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद डॉ. सत्येंद्र पांडेय ने छात्र-छात्राओं को योगाभ्यास कराया। नशामुक्ति विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर अपने विचार रखे और समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके उपरांत शिक्षकों, कर्मचारियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों एवं छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्त भारत बनने की सामूहिक शपथ ली। पूर्वाह्न 11 बजे सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अध्यक्षता प्रभारी प्रधानाचार्य प्रो. राजीव नयन ने की और संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी जुली कुमारी ने किया। कार्यक्रम में जैन कॉलेज, एम.एम. महिला कॉलेज, एस.बी. कॉलेज, महाराजा कॉलेज एवं पीजी यूनिट के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।