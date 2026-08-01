डीवीसी सीएसआर के सहयोग से टीबी मरीजों में पोषण किट वितरण
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत बोकारो थर्मल में शुक्रवार को टीबी मरीजों को पोषण किट बांटी गई। यह किट 6 महीनों तक दी जाएगी, जिसका उद्देश्य मरीजों को आवश्यक पोषण और नियमित इलाज के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग और डीवीसी सीएसआर के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत और राज्य सरकार द्वारा अभियान को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को बोकारो थर्मल स्थित स्टेशन क्लब में डीवीसी सीएसआर एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत टीबी मरीजों के बीच पोषण किट वितरण किया गया। इसका उद्देश्य टीबी से पीड़ित मरीजों को उपचार के दौरान आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना तथा उन्हें नियमित इलाज के लिए प्रोत्साहित करना था। कुल 50 टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की गई। यह किट 6 महीनों तक दी जायेगी। जिला समन्वयक हेमंत कुमार झा, डीपीपीएम नितिन कुमार सिंह, डॉ संजय कुमार, एए कुजूर, डीवीसी सीएसआर के मनीष कुमार चौधरी एवं अंकित राज उपस्थित रहे।
वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसटीएलएस नरेंद्र प्रजापति व आनंद प्रसाद हांसदा ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि टीबी का समय पर उपचार, नियमित दवा सेवन और संतुलित पोषण बीमारी से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचालन स्वास्थ्य विभाग एवं डीवीसी सीएसआर के समन्वय से किया गया।
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