मंडरो के 107 विद्यालयों में विकसित होगी पोषण वाटिका
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जिले के 107 विद्यालयों में एक विद्यालय-एक बगिया कार्यक्रम के तहत पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड से चयनित पांच विद्यालयों में स्वस्थ फलों और सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाकर छात्रों के पोषण स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है।
मंडरो। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जिले के 107 विद्यालयों में एक विद्यालय-एक बगिया कार्यक्रम के तहत पोषण वाटिका विकसित की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रखंड से पांच विद्यालयों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यालयों में पर्याप्त भूमि,चारदीवारी,सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता तथा सक्रिय इको क्लब का गठन होना आवश्यक है। साथ ही वर्ष 2025-26 में जिन विद्यालयों को पोषण वाटिका के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई है,उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। विद्यालयों को 11 अगस्त 2026 तक निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने तथा संबंधित प्रतिवेदन 15 अगस्त 2026 तक समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
इस पहल का उद्देश्य विद्यालय परिसर में ताजे एवं पौष्टिक फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाकर बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें