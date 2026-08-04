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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त

योगेश जोशी, चम्पावत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है।

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