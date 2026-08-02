सच्चिदानंद कॉलेज में छात्रों ने पीएम का नशा मुक्ति संदेश देखा
सुबह, महिला एवं युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत सच्चिदानंद कॉलेज शाहमल खैरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री का नशा मुक्ति से संबंधित संदेश प्रसारित किया गया। यह कार्यक्रम नशे से मुक्त भारत के लिए प्रमुख कदम है।
करगहर, एक संवाददाता। महिला एवं युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत रविवार को सच्चिदानंद कॉलेज शाहमल खैरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति संबंधी संदेश का प्रसारण देखा गया।
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